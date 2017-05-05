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Екатеринбург

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Публикации за 05.05.17

Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге / ФОТО, ВИДЕО

Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге ФОТО, ВИДЕО

В Екатеринбурге сегодня вечером прошел генеральный прогон парада Победы. Несмотря на то, что это последняя репетиция перед 9 Мая, без накладок не обошлось – со звуком и с женскими туфельками. О том, как это было, читайте и смотрите в материале .

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

За несколько часов до начала генпрогона улицы в центре Екатеринбурга начали перекрывать, в том числе – для движения пешеходов. «Непроходным» стал участок проспекта Ленина от Московской до Карла Либкнехта.

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

Сама репетиция началась почти в 10 часов вечера, но технику и парадные расчеты привезли на площадь 1905 года существенно заранее. Труднее всего пришлось женщинам-военным – одетые в юбки выше колена и тонкие капроновые колготки, они выглядели явно замерзшими. Погода минувшим вечером не располагала к прогулкам и тем более стоянию на свежем воздухе в летней форме.

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

Чуть позже на площадь начали стягиваться и зрители – пропускали тех, у кого были бейджи организаторов или некие белые пофамильные квитки.

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

Всех, кроме журналистов, чиновников и силовиков, разместили на трибуне, где 9 Мая будут сидеть ветераны войны.

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

Кстати, на генпрогон пришли посмотреть вице-губернатор Александр Высокинский, его бывший коллега по «серому дому», сити-менеджер Александр Якоб.

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

Отметился также начальник свердловского полицейского главка Михаил Бородин.

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

Были тут и депутаты заксо и гордумы и некоторые чиновники, включая Ольгу Глацких, которая с прошлого года взяла на себя блок молодежной политики.

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

Не обошлось без накладок – в частности, были проблемы со звуком – часть речь командующего парадом, главы ЦВО Владимира Зарудницкого не было слышно, кроме тех, кто стоял рядом с ним на трибуне под памятником Ленину.

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

Также в ходе репетиции парада военные полицейские задержали местного жителя, который решил снимать мероприятие на камеру квадрокоптера. Нарушителя передали в руки гражданских силовиков. Дальнейшая судьба его неизвестна. В остальном обошлось почти без нареканий.

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

Кроме одного казуса – во время прохождения парадных расчетов перед трибунами у одной из женщин-военных слетела с ноги туфелька. Естественно, что остановиться и поднять ее она не могла – генпрогон парада в точности повторяет таймкод того, что будет происходить на площади 1905 года в сам праздник, поэтому задержка бы вызвала вопросы у командования.

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

Туфелька осталась лежать на брусчатке. Лишь только когда прошли все остальные расчеты, сотрудники военной полиции быстро подобрали «потеряшку» и отправились на поиски героической Золушки, которая стояла босой на холоде.

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

Затем по площади проехала военная техника – танки, БМП, самоходные зенитные установки, ракетные комплексы. После чего большинство зрителей разошлись.

Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге
Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге
Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге
Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге
Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге
Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге
Новый День: Военная Золушка, ВИП-билеты на трибуны для ветеранов и проблемы со звуком: как прошел генпрогон парада Победы в Екатеринбурге

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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