Под Нижними Сергами женщина на «Ладе» выехала на встречку и столкнулась с «Субару»

Публикации за 06.05.17

Вчера вечером на подъезде к Нижним Сергам произошло смертельное ДТП. Женщина-водитель превысила скорость и не справилась с управлением – на встречке ее машина столкнулась с «Субару». Автоледи погибла до приезда медиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, водительница была 1955 года рождения. Она ехала за рулем «Лада Гранта» и разогналась до 110 км/ч. «При намерении совершить обгон попутно движущегося грузового автомобиля «МАЗ» не справилась с управлением, допустила занос и выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречно движущимся автомобилем «Субару», – сказали в пресс-службе ведомства. Женщина погибла месте ДТП до приезда медиков. Водитель и пассажир автомобиля «Субару» получили ушибы и сотрясения головного мозга. В настоящее время устанавливаются условия, обстоятельства и последствия аварии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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