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Екатеринбург

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Публикации за 06.05.17

Врачи борются за жизнь сотрудника шиномонтажки, которому снесло полголовы

Врачи борются за жизнь сотрудника шиномонтажки, которому снесло полголовы

Страшный инцидент произошел сегодня в шиномонтажке на Сибирском тракте – сотруднику сервиса снесло полголовы отлетевшей от КамАЗа деталью. Мужчина выжил, но находится в тяжелом состоянии – за его жизнь борются врачи.

По данным екатеринбургского управления здравоохранения, сотрудника шинмонтажки госпитализировали с переломами и травмами головы в ЦГБ №23, которая специализируется на челюстно-лицевой хирургии. Врачи этой больницы, например, собирали по кусочкам лицо мужчине, которого задрал в лесу медведь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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