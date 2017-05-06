В Красноуфимске местные жители пытаются спасти дикого хомяка, упавшего в колодец

Публикации за 06.05.17

В Красноуфимске местная жительница нашла дикого хомяка, который провалился в колодец. Животное оказалось злобным и не хотело, чтобы к нему приближались люди – даже с добрыми намерениями.

Как сообщает портал КСК66, животное обнаружила местная жительница Светлана Афоньшина во время пробежки. По ее словам, дикий хомяк свалился в колодец и не смог выбраться самостоятельно. «Мы ему подъем из веток сделали, должен выбраться, его руками не взять – он злой, как стая голодных собак, рычит и хрюкает», – сказала она.

Фото Светланы Афоньшиной

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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