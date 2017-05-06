Полиция все еще ищет мать двухлетней девочки, брошенной в подъезде

Публикации за 06.05.17

Полицейские смогли установить личность матери двухлетней малышки, которую нашли вчера брошенной в подъезде на Ботанике. 23-летней женщине даже оставили повестку о том, чтобы она явилась и забрала дочку, но пока «кукушка» не объявилась.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №13 провели поквартирный обход в подъезде, где была найдена девочка. Они опросили жильцов и выяснили, что саму потеряшку зовут Даша, ей действительно два года, а ее мама – женщина 1994 года рождения – часто находится в состоянии алкогольного опьянения. «В подразделении по делам несовершеннолетних данная семья ранее не состояла. Полицейским застать кого-то из родителей дома не удалось. Еще вчера сотрудники полиции оставили повестку матери девочки, чтобы та явилась в отдел органов внутренних дел. Однако пока родительница не объявилась. Полицейские продолжают работу по розыску родителей девочки», – сказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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