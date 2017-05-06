NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 06.05.17

13 полуголых девушек из Екатеринбурга хотят попасть на обложку мужского журнала (ФОТО)

13 полуголых девушек из Екатеринбурга хотят попасть на обложку мужского журнала (ФОТО)

В Рунете проходит голосование за «Мисс Максим» – победительницу голосования поместят на обложку сентябрьского номера мужского журнала. За главный приз борются в том числе 13 девушек из Екатеринбурга.

Сейчас идет второй этап голосования – до 20 мая читатели будут голосовать за девушек в «дуэлях». Система будет , в каждой из которых надо выбрать одну более симпатичную. «За каждую победу в дуэли участница получает один балл, за поражение – теряет один балл. Так формируется рейтинг», – говорится в условиях конкурса.

После того, как завершится голосование, 100 красавиц, набравших большее количество баллов, отправятся на кастинг в Москву, после которого в финал выйдут только 10 из них. Обладательницу короны, подарков от спонсоров и право попасть на обложку определит жюри.

Сейчас в конкурсе участвуют 13 девушек из Екатеринбурга: Анна Федотова, Алена Летемина, Юлия Миронова, Ксения Дерябина, Ирина Македонская, Мария Сережина, Елизавета Пандару, Светлана Перминова, Ксения Свитерова, Марина Колишер, Виолетта Горбунова, Наталья Веревкина и Виктория Власова.

Алена Летемина
Анна Федотова
Виктория Власова
Виолетта Горбунова
Елизавета Пандару

Ирина Македонская

Ксения Дерябина
Ксения Свитерова
Марина Колишер

Мария Сережина

Наталья Веревкина
Светлана Перминова
Юлия Миронова

Фото maximonline.ru

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 06.05.17

Полиция все еще ищет мать двухлетней девочки, брошенной в подъезде. / В Красноуфимске местные жители пытаются спасти дикого хомяка, упавшего в колодец. / Врачи борются за жизнь сотрудника шиномонтажки, которому снесло полголовы.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter