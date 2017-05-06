13 полуголых девушек из Екатеринбурга хотят попасть на обложку мужского журнала (ФОТО)

Публикации за 06.05.17

В Рунете проходит голосование за «Мисс Максим» – победительницу голосования поместят на обложку сентябрьского номера мужского журнала. За главный приз борются в том числе 13 девушек из Екатеринбурга.

Сейчас идет второй этап голосования – до 20 мая читатели будут голосовать за девушек в «дуэлях». Система будет формировать две пары из участниц, в каждой из которых надо выбрать одну более симпатичную. «За каждую победу в дуэли участница получает один балл, за поражение – теряет один балл. Так формируется рейтинг», – говорится в условиях конкурса.

После того, как завершится голосование, 100 красавиц, набравших большее количество баллов, отправятся на кастинг в Москву, после которого в финал выйдут только 10 из них. Обладательницу короны, подарков от спонсоров и право попасть на обложку определит жюри.

Сейчас в конкурсе участвуют 13 девушек из Екатеринбурга: Анна Федотова, Алена Летемина, Юлия Миронова, Ксения Дерябина, Ирина Македонская, Мария Сережина, Елизавета Пандару, Светлана Перминова, Ксения Свитерова, Марина Колишер, Виолетта Горбунова, Наталья Веревкина и Виктория Власова.

Фото maximonline.ru

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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