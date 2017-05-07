В озере под Невьянском утонули четыре рыбака – спецоперация по поиску тел началась рано утром (ФОТО)

Публикации за 07.05.17

Сегодня на рассвете спасатели отправились на озеро Аятское – там началась операция по поиску моряков, пропавших накануне. Четверо мужчин отправились на лодке на рыбалку, но попали в шторм. Тела троих удалось найти почти сразу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, утром шторм немного утих, ветер и волны успокоились. Поэтому спасателям довольно быстр удалось найти затопленную лодку – она была в полутора километрах от базы «Дом рыбака Невьянского прииска».

Затем поочередно были найдены трое из четверых рыбаков. Двое были в спасжилетах. Но температура воды в озере сейчас не больше 4-5 градусов. « Если лодка переворачивается, человек оказывается в воде, намокшая одежда тут же тянет его вниз, а холодная вода сковывает движения», – рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Следователи начали проверку по факту инцидента на озере Аятском. Они должны установить, что стало причиной трагедии. Тела рыбаков отправят на судмедэкспертизу. Сейчас продолжаются поиски четвертого рыбака, спасатели обследуют озеро.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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