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Екатеринбург

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Публикации за 07.05.17

В озере под Невьянском утонули четыре рыбака – спецоперация по поиску тел началась рано утром (ФОТО)

В озере под Невьянском утонули четыре рыбака – спецоперация по поиску тел началась рано утром (ФОТО)

Сегодня на рассвете спасатели отправились на озеро Аятское – там началась операция по поиску моряков, пропавших накануне. Четверо мужчин отправились на лодке на рыбалку, но попали в шторм. Тела троих удалось найти почти сразу.

Новый День: В озере под Невьянском утонули четыре рыбака – спецоперация по поиску тел началась рано утром (ФОТО)

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, утром шторм немного утих, ветер и волны успокоились. Поэтому спасателям довольно быстр удалось найти затопленную лодку – она была в полутора километрах от базы «Дом рыбака Невьянского прииска».

Новый День: В озере под Невьянском утонули четыре рыбака – спецоперация по поиску тел началась рано утром (ФОТО)

Затем поочередно были найдены трое из четверых рыбаков. Двое были в спасжилетах. Но температура воды в озере сейчас не больше 4-5 градусов. « Если лодка переворачивается, человек оказывается в воде, намокшая одежда тут же тянет его вниз, а холодная вода сковывает движения», – рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Новый День: В озере под Невьянском утонули четыре рыбака – спецоперация по поиску тел началась рано утром (ФОТО)

Следователи начали проверку по факту инцидента на озере Аятском. Они должны установить, что стало причиной трагедии. Тела рыбаков отправят на судмедэкспертизу. Сейчас продолжаются поиски четвертого рыбака, спасатели обследуют озеро.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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