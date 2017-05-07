Радисты помыли памятник Попову несмотря на дождь (ФОТО)

Несмотря на дождь, студенты и выпускники радиофака УрФУ вышли сегодня к памятнику изобретателю радио Александру Попову и помыли его, очистив от пыли и грязи, накопившейся за год.
В пресс-службе университета уточнили, что «купание» Попова прошло уже в 22 раз подряд – традиции не помешала даже плохая погода. Сегодня вечером радисты будут отмечать свой профессиональный праздник шествием от памятника изобретателю радио до института. На сей раз колонна пройдет по тротуарам, а движение перекрывать ради шествия не будут – только локально будут закрывать улицы, которые будут переходить студенты и выпускники. Начало шествия запланировано на 20:15.
Фото предоставлено пресс-службой УрФУ
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 07.05.17
В озере под Невьянском утонули четыре рыбака – спецоперация по поиску тел началась рано утром (ФОТО). / 13 полуголых девушек из Екатеринбурга хотят попасть на обложку мужского журнала (ФОТО). / Полиция все еще ищет мать двухлетней девочки, брошенной в подъезде. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2017, РИА «Новый День»