Радисты помыли памятник Попову несмотря на дождь (ФОТО)

Публикации за 07.05.17

Несмотря на дождь, студенты и выпускники радиофака УрФУ вышли сегодня к памятнику изобретателю радио Александру Попову и помыли его, очистив от пыли и грязи, накопившейся за год.

В пресс-службе университета уточнили, что «купание» Попова прошло уже в 22 раз подряд – традиции не помешала даже плохая погода. Сегодня вечером радисты будут отмечать свой профессиональный праздник шествием от памятника изобретателю радио до института. На сей раз колонна пройдет по тротуарам, а движение перекрывать ради шествия не будут – только локально будут закрывать улицы, которые будут переходить студенты и выпускники. Начало шествия запланировано на 20:15.

Фото предоставлено пресс-службой УрФУ

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.05.17

В озере под Невьянском утонули четыре рыбака – спецоперация по поиску тел началась рано утром (ФОТО). / 13 полуголых девушек из Екатеринбурга хотят попасть на обложку мужского журнала (ФОТО). / Полиция все еще ищет мать двухлетней девочки, брошенной в подъезде. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»