В Свердловской области прошли снегопады (ФОТО)

Публикации за 07.05.17

Во многих городах Свердловской области сегодня с утра идет снег. В Екатеринбурге тоже осадки – но пока, к счастью, только дождь. Однако синоптики обещают, что такая погода на Урале задержится ненадолго – в День Победы потеплеет чуть не до плюс 20 градусов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в Реже, Нижнем Тагиле, Полевском и многих других городах региона выпал снег. Люди делятся фотографиями аномальной майской погоды в соцсетях и обсуждают, как долго продержатся холода.

По сообщению Гидрометцентра России, уже во вторник, 9 мая, будет довольно тепло – после обеда должно выглянуть солнце, а воздух прогреться до +19 градусов. Пока что свердловчане скептически относятся к прогнозу синоптиков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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