NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 07.05.17

В Свердловской области прошли снегопады (ФОТО)

В Свердловской области прошли снегопады (ФОТО)

Во многих городах Свердловской области сегодня с утра идет снег. В Екатеринбурге тоже осадки – но пока, к счастью, только дождь. Однако синоптики обещают, что такая погода на Урале задержится ненадолго – в День Победы потеплеет чуть не до плюс 20 градусов.

Как передает корреспондент , в Реже, Нижнем Тагиле, Полевском и многих других городах региона выпал снег. Люди делятся фотографиями аномальной майской погоды в соцсетях и обсуждают, как долго продержатся холода.

По сообщению Гидрометцентра России, уже во вторник, 9 мая, будет довольно тепло – после обеда должно выглянуть солнце, а воздух прогреться до +19 градусов. Пока что свердловчане скептически относятся к прогнозу синоптиков.

Новый День: В Свердловской области прошли снегопады (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.05.17

Спасатели прервали поиски четвертого рыбака на Аятском озере. / Радисты помыли памятник Попову несмотря на дождь (ФОТО). / В озере под Невьянском утонули четыре рыбака – спецоперация по поиску тел началась рано утром (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter