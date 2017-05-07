NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 07.05.17

«Второй после Йошкар-Олы». Горожане нашли «первоисточник» храма-на-воде (ФОТО)

«Второй после Йошкар-Олы». Горожане нашли «первоисточник» храма-на-воде (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается дискуссия вокруг возможного строительства храма-на-воде в акватории городского пруда. Екатеринбуржцы нашли сходство между проектом уральского культового сооружения и уже построенным храмом в Йошкар-Оле.

Речь идет о Благовещенском храме, который находится на реке в столице Республики Марий Эл. Он также, как и планируемый храм в Екатеринбурге, расположен на берегу реки и отдаленно напоминает московский храм Василия Блаженного и петербургский Спас-на-Крови.

«Сейчас проходит конкурс на слоган к 300-летию Екатеринбурга. Выношу на обсуждение: «Второй после Йошкар-Олы» или «Ничему не хотим учиться!». На фото 1 – проект храма на Городском пруду. На фото 2 – построенный храм в Йошкар-Оле. И г-н Голобородский продолжает что-то говорить об уникальности и туристической значимости этого «подарка» к 300-летию?», – написал на своей странице в Facebbok Дмитрий Москвин.

Храм в Йошкар-Оле
Новый День: ''Второй после Йошкар-Олы''. Горожане нашли ''первоисточник'' храма-на-воде (ФОТО)

Фото: портал E1.ru, Дмитрий Паньшин temples.ru

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.05.17

РТФ – чемпион! Традиционное шествие радистов дополнили музыкальным сопровождением (ФОТО). / В Свердловской области прошли снегопады (ФОТО). / Спасатели прервали поиски четвертого рыбака на Аятском озере.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter