«Второй после Йошкар-Олы». Горожане нашли «первоисточник» храма-на-воде (ФОТО)

Публикации за 07.05.17

В Екатеринбурге продолжается дискуссия вокруг возможного строительства храма-на-воде в акватории городского пруда. Екатеринбуржцы нашли сходство между проектом уральского культового сооружения и уже построенным храмом в Йошкар-Оле.

Речь идет о Благовещенском храме, который находится на реке в столице Республики Марий Эл. Он также, как и планируемый храм в Екатеринбурге, расположен на берегу реки и отдаленно напоминает московский храм Василия Блаженного и петербургский Спас-на-Крови.

«Сейчас проходит конкурс на слоган к 300-летию Екатеринбурга. Выношу на обсуждение: «Второй после Йошкар-Олы» или «Ничему не хотим учиться!». На фото 1 – проект храма на Городском пруду. На фото 2 – построенный храм в Йошкар-Оле. И г-н Голобородский продолжает что-то говорить об уникальности и туристической значимости этого «подарка» к 300-летию?», – написал на своей странице в Facebbok Дмитрий Москвин.

Фото: портал E1.ru, Дмитрий Паньшин temples.ru

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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