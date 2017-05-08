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Екатеринбург

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Публикации за 08.05.17

В Каменске-Уральском шквалистый ветер повредил Стену Памяти (ФОТО)

В Каменске-Уральском шквалистый ветер повредил Стену Памяти (ФОТО)

Сильным порывом ветра в Каменске-Уральском повредило Стену Памяти. Часть конструкции обещают восстановить к завтрашнему дню.

Накануне в Каменске-Уральском бушевал сильный ветер. Порывами повредило Стену Памяти – конструкцию установили за день до происшествия, каменцы принесли около 8 тысяч фотографий, военные письма, билеты. «Был очень сильный порыв, конструкции повалились, часть повреждена и восстановлению не подлежит, часть восстановят к празднику. Вы даже не представляете, какой силы был ветер, с ног валило», – прокомментировала порталу ku66.ru пресс-секретарь мэрии города. Как указывает каменский портал, официальный представитель отвечающей за монтаж стены компании «Интерсвязь» Пётр Самойлов направил в адрес администрации города письмо с извинениями: «Искренне приносим от лица компании извинения за случившуюся форс-мажорную ситуацию. Искренне надеемся на Ваше понимание».

Напомним, вчера в города Урала пришла непогода, был сильный ветер, снегопад. Однако синоптики обещают, что такая погода на Урале задержится ненадолго – в День Победы потеплеет почти до 20 градусов.

Фото портала ku66.ru

Новый День: В Каменске-Уральском шквалистый ветер повредил Стену Памяти (ФОТО)

Новый День: В Каменске-Уральском шквалистый ветер повредил Стену Памяти (ФОТО)

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 08.05.17

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