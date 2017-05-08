В Екатеринбурге третьи сутки ищут 14-летнюю девушку

Публикации за 08.05.17

В Екатеринбурге разыскивают 14-летнего подростка. Девушка не появлялась дома уже три дня, возможно, она сбежала из-за проблем в семье.

Полицейские и волонтеры отряда «Лиза Алерт» пытаются найти 14-летнюю Марию Владиславовну Сибирякову. Она уже убегала из дома. Девочка пропала 5 мая, однако ее мать обратилась в полицию только сутки спустя.

«6 мая в дежурную часть отдела полиции №4 поступило заявление от матери 1978 г.р. об уходе ее несовершеннолетней дочери Сибиряковой Марии Вячеславовны 04.04.2003 гр. В ходе проверки установлено, что Мария ушла из дома 05 мая около 14.00 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее несовершеннолетняя из дома уходила и возвращалась самостоятельно. Уходы ребенка связаны со сложными отношениями с матерью: у девочки плохая успеваемость в школе, а мать пытается заставлять ее учиться хорошо, поэтому 14-летняя школьница периодически убегает из дома. Ребенок воспитывается в многодетной семье. За несвоевременное обращение в полицию мать ребенка привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. В настоящее время полицейские проверяют массовые места скопления молодежи: парки, торговые центры, улицы, места развлечений. Проводится комплекс мероприятий по розыску несовершеннолетней», – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Приметы девочки: рост 157 см, плотное телосложение, светлые длинные волосы, серо-голубые глаза. На девушке были белые кроссовки, голубые джинсы, при себе у нее был розовый рюкзак с голубой и серой полосками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сибиряковой Марии Владиславовны, просьба позвонить по тел. 8-800-700-54-52 или 02.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.05.17

В Каменске-Уральском шквалистый ветер повредил Стену Памяти (ФОТО). / Сотни эвакуированных заводов, дети за станками и шахтеры-женщины: как Урал помогал фронту (ФОТО). / «Второй после Йошкар-Олы». Горожане нашли «первоисточник» храма-на-воде (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»