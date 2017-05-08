От парада до салюта: NDNews.ru публикует программу празднования Дня Победы (ПРОГРАММА, СХЕМА)

Публикации за 08.05.17

Завтра Екатеринбург, как и вся страна, отпразднует 72-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут во всех районах города, но самые массовые, конечно, в центре города. NDNews.ru публикует полную программу.

Празднование Дня Победы начнется в 8-30 ритуалом «Память» у Широкореченского мемориала. Будут приглашены роты Почётного караула, духового оркестра и сводного хора, здесь же состоится минута молчания. В 10-00 на главной городской площади пройдет Военный парад войск Екатеринбургского гарнизона. Участвовать в параде будут около 2,5 тысяч человек, включая кадетов, сотрудников МЧС, ФСИН, МВД. В составе механизированной колонны проедет более 50 единиц военной техники: танки Т-72, знаменитые Т-34, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», бронеавтомобили «Тигр», БТРы и другие. В небо поднимутся Ми-26, звенья вертолетов Ми-8, штурмовиков Су-25, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, истребителей-перехватчиков МиГ-31, а также самолеты Л-410, Ан-12 и Ан-26.

После парада состоится акция «Бессмертный полк», формироваться колонны будут в двух точках на улице Толмачева: на перекрестке с улицей Первомайская и около ККТ Космос. В 11 часов десятки тысяч людей с портретами своих ветеранов пройдут по площади 1905 года. Ожидается, что в зависимости от погодных условий участие примут от 30 до 70 тысяч человек. Как и ранее, регистрация не нужна, но организаторы просят не брать с собой домашних животных, не приезжать на велосипеде или роликовых коньках и не брать стеклянную тару (и рамки для портретов тоже лучше выбирать без стекла).

С полудня на огромном экране на площади 1905 года будут транслировать московский парад Победы. А у сквера близ гимназии № 9 будут раздавать солдатскую кашу (не менее 2000 порций.) Для ветеранов организуют фуршетную площадку в палатке, со столами и стульями, их будут обслуживать официанты.

Как и в прежние годы, пройдет несколько концертов. В ЦПКиО праздничная программа начнется в час дня. В 14-00 у здания УрГЭУ пройдет акция «Вальс Победы». В это же время на улице Пушкина начнется концертная программа «Споемте, друзья». Гала-концерт «Мы внуки твои, Победа» начнется в Историческом сквере в 18-00, главный концерт дня продлится до 22-30.

Закончится день салютом и фейерверком.

Работа общественного транспорта будет продлена до часа ночи. Проезд для участников и инвалидов Великой Отечественной войны при предъявлении удостоверения и одному сопровождающему – бесплатный. После фейерверка горожане смогут добраться до дома на общественном транспорте с мест его накопления (транспорт будет ждать пассажиров с 21:30).

Автобусы будут стоять на улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Куйбышева; на улице Радищева, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы 8 Марта; на улице Бориса Ельцина, у Театра драмы; на проспекте Ленина, у Театра оперы и балета; на улице Мамина-Сибиряка, от улицы Малышева до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Вайнера до улицы Московской;

Троллейбусы – на улице Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева; на улице Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта; на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева;

Трамваи – на проспекте Ленина, от улицы Московской до улицы Вайнера; в районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской.

Автомобилистам стоит быть внимательными, движение транспорта будет перекрываться на протяжении всего дня.

Чтобы никто не запутался, NDNews.ru публикует карту перекрытий с указанием времени, посмотреть карту можно ниже.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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