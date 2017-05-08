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Екатеринбург

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Публикации за 08.05.17

Епархия собирает свой «Бессмертный полк»: колонна пойдет от Храма-на-Крови

Епархия собирает свой «Бессмертный полк»: колонна пойдет от Храма-на-Крови

Епархия в этом году решила провести свой «Бессмертный полк». Верующих соберут у Храма-на-Крови, нести они будут портреты своих ветеранов.

«Прихожане храмов приглашаются встать одной колонной и пройти по улицам Екатеринбурга, чтобы таким образом почтить подвиг дедов и прадедов, подаривших нам жизнь. Построение епархиальной колонны «Бессмертного полка» начнется в 10:00 на улице Царской у Храма-на-Крови», – сообщили сегодня в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Координатор проекта в Екатеринбурге Валерий Басай рассказал инициаторам православного «Бессмертного полка» о правилах участия в акции – регистрация для этого не требуется, нужно просто взять транспарант с фотографией близких ветеранов и стать в общую колонну.

«Это важно лично для каждого – пройти «Бессмертным полком» с фотографиями своих героических предков в руках, и при этом невозможно не обновить в памяти информацию о них. Это сближает. У верующего человека это должно сочетаться с молитвой», – прокомментировал каналу «Союз» епископ Среднеуральский Евгений.

Вероятно, колонна православных вольется в общий строй «Бессмертного полка», однако это в Епархии не уточняют.

Традиционная акция памяти состоится завтра. Формироваться колонны будут в двух точках на улице Толмачева: на перекрестке с улицей Первомайская и около ККТ Космос. В 11 часов десятки тысяч людей с портретами своих ветеранов пройдут по площади 1905 года. Ожидается, что в зависимости от погодных условий, участие примут от 30 до 70 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.05.17

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