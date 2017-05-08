Епархия собирает свой «Бессмертный полк»: колонна пойдет от Храма-на-Крови

Публикации за 08.05.17

Епархия в этом году решила провести свой «Бессмертный полк». Верующих соберут у Храма-на-Крови, нести они будут портреты своих ветеранов.

«Прихожане храмов приглашаются встать одной колонной и пройти по улицам Екатеринбурга, чтобы таким образом почтить подвиг дедов и прадедов, подаривших нам жизнь. Построение епархиальной колонны «Бессмертного полка» начнется в 10:00 на улице Царской у Храма-на-Крови», – сообщили сегодня в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Координатор проекта в Екатеринбурге Валерий Басай рассказал инициаторам православного «Бессмертного полка» о правилах участия в акции – регистрация для этого не требуется, нужно просто взять транспарант с фотографией близких ветеранов и стать в общую колонну.

«Это важно лично для каждого – пройти «Бессмертным полком» с фотографиями своих героических предков в руках, и при этом невозможно не обновить в памяти информацию о них. Это сближает. У верующего человека это должно сочетаться с молитвой», – прокомментировал каналу «Союз» епископ Среднеуральский Евгений.

Вероятно, колонна православных вольется в общий строй «Бессмертного полка», однако это в Епархии не уточняют.

Традиционная акция памяти состоится завтра. Формироваться колонны будут в двух точках на улице Толмачева: на перекрестке с улицей Первомайская и около ККТ Космос. В 11 часов десятки тысяч людей с портретами своих ветеранов пройдут по площади 1905 года. Ожидается, что в зависимости от погодных условий, участие примут от 30 до 70 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.05.17

Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего на Уралмаше. / Спасатели возобновили поиски рыбака на Аятском озере. / От парада до салюта: NDNews.ru публикует программу празднования Дня Победы (ПРОГРАММА, СХЕМА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»