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Публикации за 08.05.17

Под Кировградом ДТП с автобусом: погиб человек, двое травмированы (ФОТО)

Под Кировградом ДТП с автобусом: погиб человек, двое травмированы (ФОТО)

Сегодня днем неподалеку от Кировграда рейсовый автобус врезался в легковушку. В аварии погиб человек, двоим потребовалась помощь медиков.

Новый День: Под Кировградом ДТП с автобусом: погиб человек, двое травмированы (ФОТО)

Как рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, серьезная авария произошла сегодня около 12-20 на подъезде к Кировграду. Рейсовый автобус ПАЗ-32054 поворачивал налево и не уступил дорогу водителю автомобиля «Лада-211440». Легковушку отбросило в кювет, машина врезалась в дерево.

Новый День: Под Кировградом ДТП с автобусом: погиб человек, двое травмированы (ФОТО)

В аварии погиб 39-летний водитель «Лады». Его пассажирка, женщина 1983 года рождения, получила травмы. Она с травмами плеча и предплечья госпитализирована в больницу. За помощью к медикам обратился и водитель автобуса. В момент ДТП в рейсовом автобусе были только водитель и кондуктор, автобус выезжал с заправки. Кроме того, как оказалось, погибший мужчина был лишен права управления в 2016 году сроком на 18 месяцев.

Новый День: Под Кировградом ДТП с автобусом: погиб человек, двое травмированы (ФОТО)
Новый День: Под Кировградом ДТП с автобусом: погиб человек, двое травмированы (ФОТО)

Кировград, служба информации РИА «Новый День»

Кировград. Другие новости 08.05.17

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