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Екатеринбург

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Публикации за 09.05.17

В Екатеринбурге утром тушили пожар на площади автовокзала

В Екатеринбурге утром тушили пожар на площади автовокзала

Сегодня утром в Екатеринбурге случился пожар на территории Южного автовокзала. Движение автобусов было парализовано.

Пожар начался около 6 часов утра, по сообщениям очевидцев, началась паника, некоторые люди, заметив густой дым, начали убегать, в соцсетях встревоженные горожане писали то о загоревшемся автобусе, то даже о том, что горит сам вокзал. Движение автобусов было приостановлено.

Как оказалось, горели торговые павильоны. «В 06:15 (мест) поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта. На территории автовокзала на площади 250 кв.м. горели торговые павильоны. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 6 единиц техники, 22 человека личного состава», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Открытое горение ликвидировали к 06-35, еще через час завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Движение автобусов полностью восстановлено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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