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Екатеринбург

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Публикации за 09.05.17

В центре Екатеринбурга эвакуировали дом из-за пожара в пустующем здании

В центре Екатеринбурга эвакуировали дом из-за пожара в пустующем здании

Сегодня ночью в Екатеринбурге тушили крупный пожар. Загорелось пустующее здание, однако была угроза того, что огонь перекинется на соседний жилой дом.

Около двух часов ночи загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание на улице Куйбышева. Горела кровля, огонь охватил 600 кв. метров. «Из-за угрозы распространения огня из соседнего жилого дома эвакуированы 25 человек, в т.ч. 5 детей. На месте пожара развернут штаб пожаротушения. Пожарные принимают меры к локализации огня и недопущению его распространения на соседний жилой дом. В тушении задействованы 19 единиц техники, 77 человек личного состава», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Открытое горение ликвидировали к 4-45, удалось не допустить распространение огня на жилой дом. Пострадавших в результате пожара нет. Пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций в 08-08, причины возгорания устанавливаются.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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