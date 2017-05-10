В 17 многоквартирных домах в Орджоникидзевском районе отключат газ

Публикации за 10.05.17

На газопроводе в Орджоникидзевском районе пройдет ремонт, работы потребуют отключения газа в многоквартирных домах.

Как сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз», с 9 часов 15 мая до 17 часов 19 мая будет приостановлено газоснабжение 17 домов. В данный период будет производиться техническое перевооружение газопровода низкого давления.

Под отключение попадают 5 многоквартирных жилых домов по проспекту Космонавтов (д. 80,82,90,92,94), 10 домов по улице Парниковой (д. 1,3,5,7/1,7/2,9,11,13,15,22,), а также два дома по улице Шефской (д. 95,97). Управляющие компании заранее извещены о ремонтных работах, – отметили в газовой компании.

Екатеринбург, Таисья Исупова

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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