УВЗ устроил детский воентур накануне Дня Победы

Публикации за 08.05.17

В канун 72-летия Победы подростки, оставшиеся без попечения родителей, смогли прикоснуться к истории Уралвагонзавода – предприятия, внесшего огромный вклад в Победу над фашистскими захватчиками. Ребята побывали в цехах легендарного предприятия, узнали этапы развития отечественной бронетехники и своими глазами увидели машины, которые стали визитной карточкой России.

В мероприятии приняли участие воспитанники двух детских домов Екатеринбурга: ГБПОУ СО «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж» и ГРУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних октябрьского района города Екатеринбурга».

«Такие экскурсии важны. Они формируют мировоззрение, дают возможность почувствовать уважение к труду, к Родине, к ее истории и к настоящему. Ребята должны знать, какой индустриальной мощью обладает наша страна. Это первая экскурсия подобного рода, где в комплексе посещение производственной площадки, музея и полигона, – отметила Алла Пислегина, директор Выставочного комплекса Уралвагонзавода.

Участники детского «Воентура» побывали в вагоносборочном цехе предприятия, где в годы войны создавались легендарные «тридцатьчетверки», а сегодня – инновационный подвижной состав. Познакомились с самым современным металлообрабатывающим оборудованием метизного цеха, сотрудники которого, узнав, что к ним едут гости, обеспечили теплый прием и приготовили сладкие подарки. Приятным дополнением программы стал обед в настоящей рабочей столовой.

Нижний Тагил, Свердловская область, Новый, День, Служба информации

Нижний Тагил, Свердловская область. Другие новости 08.05.17

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