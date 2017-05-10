В Каменске-Уральском ребенок получил травму из-за гвоздей на детской площадке

Публикации за 10.05.17

В Каменске-Уральском органы прокуратуры начали проверку по факту получения ребенком травмы на детской площадке.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, по предварительной информации, играя во дворе одного из жилых домов, ребенок травмировал руку – он получил рваную рану пальца. В хирургическом отделении детской больницы Каменска-Уральского ему наложили швы.

«Сотрудники прокуратуры города выехали на место происшествия для проведения проверки. Было установлено, что из игровой конструкции, на которой играл ребенок, торчат гвозди, некоторые из них замотаны веревками, – отметила собеседница агентства. – Сейчас прокуратура устанавливает организацию, которая должна была выполнять текущий ремонт игрового оборудования, следить за безопасностью его эксплуатации и принимать меры по ремонту и демонтажу частей, которые создают угрозу жизни и здоровью».

Каменск-Уральский, служба информации РИА «Новый День»

Каменск-Уральский. Другие новости 10.05.17

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