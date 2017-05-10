За праздничные выходные сотрудники ГИБДД задержали 330 пьяных водителей

Публикации за 10.05.17

Свердловская ГИБДД подвела итоги праздничных выходных, в течение которых наряды ДПС работали в усиленном режиме.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, с 6 по 9 мая на территории региона зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и еще 16 получили травмы. «Это значительно меньше показателей аналогичного периода 2016 года – тогда случилось 38 ДТП, 13 человек погибли и еще 50 человек получили травмы», – отмечают в ведомстве.

В то же время, по информации гаишников, за четыре дня экипажи ДПС выявили 330 нетрезвых водителей. На всех нарушителей были составлены административные материалы и теперь их ждут крупные штрафы и лишение прав. «Всего за эти дни было выявлено свыше 17 тысяч нарушений ПДД, в том числе – выезд на полосу встречного движения, управление без прав и т.д.», – добавляют в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

Парад для избранных. Екатеринбуржцы возмутились тем, что их не подпускали к проспекту Ленина (ФОТО). / Банду хакеров с уральскими главарями отдают под суд за кражу более 1,2 млрд из банков. / Дополнение к анонсам:. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»