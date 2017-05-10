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Екатеринбург

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Публикации за 10.05.17

За праздничные выходные сотрудники ГИБДД задержали 330 пьяных водителей

За праздничные выходные сотрудники ГИБДД задержали 330 пьяных водителей

Свердловская ГИБДД подвела итоги праздничных выходных, в течение которых наряды ДПС работали в усиленном режиме.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции, с 6 по 9 мая на территории региона зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и еще 16 получили травмы. «Это значительно меньше показателей аналогичного периода 2016 года – тогда случилось 38 ДТП, 13 человек погибли и еще 50 человек получили травмы», – отмечают в ведомстве.

В то же время, по информации гаишников, за четыре дня экипажи ДПС выявили 330 нетрезвых водителей. На всех нарушителей были составлены административные материалы и теперь их ждут крупные штрафы и лишение прав. «Всего за эти дни было выявлено свыше 17 тысяч нарушений ПДД, в том числе – выезд на полосу встречного движения, управление без прав и т.д.», – добавляют в ГИБДД.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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