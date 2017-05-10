Остаток недели будет прохладным и дождливым

Публикации за 10.05.17

В Екатеринбурге до конца недели будет прохладно и дождливо. Синоптики прогнозируют смену погоды только со следующего понедельника – тогда выглянет солнце и станет немного теплее.

По сообщению Гидрометцентра России, сегодня днем в Екатеринбурге ожидается до +20 градусов, но вероятны осадки. В четверг, 11 мая, ожидается около +15 градусов, в пятницу – еще прохладнее, до +13 градусов. Аналогичная погода будет и в выходные. Все ближайшие дни будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

В Екатеринбурге пройдет запоздалая «Монстрация». / За праздничные выходные сотрудники ГИБДД задержали 330 пьяных водителей. / Парад для избранных. Екатеринбуржцы возмутились тем, что их не подпускали к проспекту Ленина (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»