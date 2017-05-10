В отрезанные от «большой земли» Гари и Таборы письма и пенсии начали доставлять по воде

Публикации за 10.05.17

Свердловские почтовики приступили к доставке почты, пенсий, продуктов питания и товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты Гаринского и Таборинского районов на катере и пароме. Об этом NDNews.ru сообщили сегодня в пресс-службе «Почты России».

Почтовая речная навигация в этих районах Свердловской области открылась накануне и продлится до наступления осенних заморозков. «В этом году весенний паводок в Свердловской области прошел относительно спокойно для почтовиков. Бесперебойная доставка писем, посылок и пенсий в сельские территории не была сорвана природными неожиданностями, а переход к речной навигации осуществился в намеченные сроки», – заявил заместитель директора уральского филиала «Почты России» по логистике Сергей Волегов.

В Гаринском районе доставка почты проходит по реке Сосьва, в Таборинском районе – по реке Тавде. Ежемесячно почтовыми маршрутами, пролегающими по рекам Гаринского района, катер проплывает порядка 2000 км. Паромом почта доставляется в Таборинском районе. «Стоит напомнить, что в труднодоступных территориях Свердловской области, отрезанных от «большой земли» речными преградами, проживает свыше 2 тысяч человек», – подметила в разговоре с NDNews.ru руководитель направления по корпоративным коммуникациям уральского филиала «Почты России» Анна Первушина.

Использовать катер почтовики начали в 2012 году как меру, позволяющую оптимизировать расходы по доставке. Ранее на всей территории Гаринского и Таборинского районов с весны до наступления поздней осени доставка почты осуществлялась вертолетом. В настоящее время все деревни и села, доступ к которым возможен по воде, обходит катер, снабжая жителей уральской глубинки всем необходимым. В отличие от авиадоставки, речной транспорт позволяет осуществлять подвоз почтовых грузов гораздо чаще. За сезон свердловские почтовики осуществляют порядка 60 рейсов по воде.

Паводок в этом году действительно выдался спокойным. Согласно последним данным областного управления МЧС, из-за половодья автотранспортное сообщение ограничено с 28 населенными пунктами, в которых проживают в общей сложности 3517 человек.

ФОТО ФГУП «Почта России»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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