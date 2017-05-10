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Екатеринбург

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Публикации за 10.05.17

Железный человек – в Екатеринбурге роллер спокойно уехал с места ДТП после того, как его сбил автобус (ВИДЕО)

Железный человек – в Екатеринбурге роллер спокойно уехал с места ДТП после того, как его сбил автобус (ВИДЕО)

В популярном городском сообществе «Инцидент Екатеринбург» утром было опубликовано видео ДТП в районе перекрестка улиц Фурманова – Чапаева. На записи отчетливо видно, как маршрутка рейса 077 летит на красный сигнал светофора и сбивает на пешеходном переходе роллера. Отметим, что водитель автобуса начал выполнять торможение буквально за пару метров до столкновения, и на мокром асфальте снизить скорость ему не удалось.

Молодой человек пролетел несколько метров. К удивлению очевидцев, пострадавший поднялся и поехал дальше по своим делам, очевидно, находясь в состоянии шока. По данным ГИБДД, пострадавших в ДТП при оформлении происшествия не зафиксировано.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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