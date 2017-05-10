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Екатеринбург

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Публикации за 10.05.17

Власти Екатеринбурга потратят 1,5 миллиона рублей на рекламные листовки ЧМ-2018

Власти Екатеринбурга потратят 1,5 миллиона рублей на рекламные листовки ЧМ-2018

Муниципальное казенное учреждение «Столица Урала» объявило конкурс на проведение рекламной кампании футбольного Чемпионата мира, матчи которого пройдут в Екатеринбурге в следующем году. Начиная с июня, в сотнях жилых домов появятся листовки с символикой турнира. Также рекламные баннеры будут размещены в общественном транспорте.

Как передает корреспондент NDNews.ru, стоимость муниципального контракта составит 1,5 миллиона рублей. Согласно техзаданию конкурса, исполнитель должен будет изготовить и нанести рекламные изображения на борта трех трамваев и четырех троллейбусов. Кроме того, требуется изготовить 40 баннеров для размещения в метрополитене. Помимо этого, контракт предусматривает размещение 5,5 тысяч рекламных листовок, которые будут расклеены в лифтах жилых домов. Во всех случаях макеты изображений для рекламы ЧМ-2018 предоставит администрация Екатеринбурга. Победитель муниципального контракта определится 19 мая по результатам электронного аукциона.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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