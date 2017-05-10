Свердловский областной суд рассмотрит дело серийного пиромана, поджигавшего жилые дома

Публикации за 10.05.17

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор сосьвинскому серийному поджигателю домов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о Дмитрие Иванове, который осенью прошлого года совершил три поджога. 24 октября 2016 года в пожарную часть поселка Сосьва один за другим поступили сообщения о возгораниях домов в поселке. Пожары были зарегистрированы на улицах Митина, Фадеева, Московской, Пушкина – сообщает «Серовский Глобус». Возгорания случились с разницей в несколько минут. На помощь сотрудникам поселковой пожарной части пришлось привлекать пожарных колонии. Резонанс был таков, что в поселке на полном серьезе заговорили о гражданских патрулях и создании казачьей дружины, члены которой могли бы охранять покой сосьвинцев.

Вскоре вероятный поджигатель был схвачен. Дело рассматривалось в особом порядке. Как выяснилось, первым Иванов попытался сжечь дом и имущество гражданки В., которая живет по улице Фадеева. Вечером 24 октября прошлого года Иванов был нетрезв, взял газовую зажигалку, перелез через забор приусадебного участка дома В. И прошел к дровянику, который находится под одной крышей с сараем. Нашел там тряпку, лежавшую на дровах, и подпалил ее. Иванов признался позже, что хотел, чтобы от дровяника и сарая огонь перекинулся на жилой дом. Но пожар был оперативно потушен.

Пироман, тем не менее, не стал останавливаться на достигнутом. Через несколько минут он попытался спалить надворные постройки и дом по улице Пушкина. В дровянике у дома он поджег бересту и ретировался. Начавшийся пожар успел потушить жилец дома, имущество которого и хотел сжечь Дмитрий. Примерно полчаса спустя Иванов вновь попробовал сжечь сараи и тот же самый дом по улице Пушкина. У сараев Иванов собрал в кучу паклю и опил и подпалил их. Пожарным удалось справиться с огнем.

Следователю Иванов признался, что устраивал поджоги из личных неприязненных отношений к людям, которые жили в домах по улицам Фадеева и Пушкина. Хотел, чтобы огонь уничтожил их имущество. Суд учел, что поджоги Иванов совершил в период условного осуждения – в августе 2016 года он был осужден за применения насилия к представителю власти. По совокупности суд приговорил сосьвинского пиромана к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

На данный момент в Свердловский областной суд направлена апелляция на слишком мягкий приговор со стороны государственного обвинения.

Сосьва – Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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