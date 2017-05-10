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Публикации за 10.05.17

Свердловский областной суд рассмотрит дело серийного пиромана, поджигавшего жилые дома

Свердловский областной суд рассмотрит дело серийного пиромана, поджигавшего жилые дома

Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор сосьвинскому серийному поджигателю домов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о Дмитрие Иванове, который осенью прошлого года совершил три поджога. 24 октября 2016 года в пожарную часть поселка Сосьва один за другим поступили сообщения о возгораниях домов в поселке. Пожары были зарегистрированы на улицах Митина, Фадеева, Московской, Пушкина – сообщает «». Возгорания случились с разницей в несколько минут. На помощь сотрудникам поселковой пожарной части пришлось привлекать пожарных колонии. Резонанс был таков, что в поселке на полном серьезе заговорили о гражданских патрулях и создании казачьей дружины, члены которой могли бы охранять покой сосьвинцев.

Вскоре вероятный поджигатель был схвачен. Дело рассматривалось в особом порядке. Как выяснилось, первым Иванов попытался сжечь дом и имущество гражданки В., которая живет по улице Фадеева. Вечером 24 октября прошлого года Иванов был нетрезв, взял газовую зажигалку, перелез через забор приусадебного участка дома В. И прошел к дровянику, который находится под одной крышей с сараем. Нашел там тряпку, лежавшую на дровах, и подпалил ее. Иванов признался позже, что хотел, чтобы от дровяника и сарая огонь перекинулся на жилой дом. Но пожар был оперативно потушен.

Пироман, тем не менее, не стал останавливаться на достигнутом. Через несколько минут он попытался спалить надворные постройки и дом по улице Пушкина. В дровянике у дома он поджег бересту и ретировался. Начавшийся пожар успел потушить жилец дома, имущество которого и хотел сжечь Дмитрий. Примерно полчаса спустя Иванов вновь попробовал сжечь сараи и тот же самый дом по улице Пушкина. У сараев Иванов собрал в кучу паклю и опил и подпалил их. Пожарным удалось справиться с огнем.

Следователю Иванов признался, что устраивал поджоги из личных неприязненных отношений к людям, которые жили в домах по улицам Фадеева и Пушкина. Хотел, чтобы огонь уничтожил их имущество. Суд учел, что поджоги Иванов совершил в период условного осуждения – в августе 2016 года он был осужден за применения насилия к представителю власти. По совокупности суд приговорил сосьвинского пиромана к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

На данный момент в Свердловский областной суд направлена апелляция на слишком мягкий приговор со стороны государственного обвинения.

Сосьва – Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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