Сайт Росреестра временно перестал работать: сделки по недвижимости затруднены

Публикации за 10.05.17

У специалистов, работающих с недвижимостью и земельными сделками, вновь возник простой – сайт Росреестра, предоставляющий выписки из государственных баз данных перестал работать.

Как передает корреспондент NDNews.ru, услуга по получению выписки из ЕГРН в режиме онлайн уже несколько часов недоступна для пользователей. При этом практически не грузится и сам официальный сайт ведомства, предоставляющий в электронном виде ряд услуг, критически важных при проведении сделок с недвижимостью и с землей. Как сообщают собеседники агентства из числа лиц, связанных по роду службы с этим видом деятельности, сегодня работа с клиентами практически парализована.

Отметим, что жалобы на ведомство периодически раздаются как со стороны бизнес-сообщества, так и чиновников – например, сотрудников МУГИСО. Так, в начале этого года услуга по получению онлайн-выписок о собственниках на объекты недвижимости была недоступна из-за переформатирования сайтов. В результате приходилось по старинке ездить в регпалату или МФЦ, чтобы получать выписки в бумажном виде – а это могло затянуться не менее, чем на четыре дня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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