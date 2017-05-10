На озере под Невьянском четвертые сутки ищут утонувшего рыбака

Публикации за 10.05.17

Свердловские спасатели на озере Аятском под Невьянском продолжают поиски четвертого рыбака, утонувшего с товарищами в начале праздничных выходных.

«Поисковая операция продолжается. Сегодня пять водолазов – спасателей Службы спасения Свердловской области обследуют прибрежную акваторию водоема в поисках одного их мужчин, находившегося в перевернувшейся 6 мая лодке. Вчера водолазы обследовали более 3 тысяч кв.м. подводной акватории, пока безрезультатно», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Напомним, поиски утонувших рыбаков начались утром 7 мая. Спасателям быстро удалось найти затопленную во время шторма лодку – она была в 1,5 км от базы «Дом рыбака Невьянского прииска». Затем поочередно были найдены трое из четверых рыбаков. Двое были в спасжилетах.

Следователи продолжают проверку по факту трагедии на озере Аятском. Они должны установить, что стало причиной трагедии. Тела рыбаков отправят на судмедэкспертизу.

Невьянск, служба информации РИА «Новый День»

Невьянск. Другие новости 10.05.17

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