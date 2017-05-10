За вторые майские праздники клещи покусали более 500 свердловчан

Публикации за 10.05.17

По состоянию на 10 мая в Свердловской области от нападения клещей пострадали 3287 человек, в том числе 520 – в период с 6 по 9 мая.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, среди покусанных – 725 детей в возрасте до 17 лет. Всем у кого не было прививок против клещевого вирусного энцефалита, был введен противоклещевой иммуноглобулин с профилактической целью.

Случаи нападения клещей зарегистрированы в 60 муниципальных образованиях Свердловской области. В Екатеринбурге пострадали 686 человек. Среднеобластной показатель по числу покусов превышен в Пышме, Слободо-Туринском районе, Талице, Ирбитском районе, Каменске-Уральском, Рефтинском.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 7 человек, с предварительным диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» – 11 человек.

По состоянию на 10 мая санврачи исследовали 1218 особи клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 23 пробах (1,9%); методом ПЦР на боррелиоз исследовано 1004 клеща, выявлено 296 положительных проб (29,5%); на другие клещевые инфекции (моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз) исследовано 835 клещей, положительных выявлено 27 проб.

Добавим, что на сегодняшний день акарицидной обработке подверглось только 17% от планируемой площади лесных насаждений в Свердловской области. Всего необходимо обработать более 9 тысяч гектар. В лесопарках Екатеринбурга протиклещевая обработка завершится к 19 мая.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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