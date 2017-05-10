В Академическом районе в «Ночь музеев» появится гигантский город из картона

Публикации за 10.05.17

В Екатеринбурге ищут волонтеров для «строительства» масштабных арт-объектов из переработанного бумажного сырья. 12-метровые конструкции будут открыты во время проведения «Ночи музеев».

Самым главным экспонатом станет «квартал будущего» из картона, который будет достигать в длину 12-15 метров. Команда профессиональных художников вместе с помощниками в режиме реального времени «построит» трехмерные дома, улицы, дворы и бульвары на пешеходной аллее района между домами по адресу ул. Павла Шаманова 11-13.

Еще один полезный арт-объект – огромное слово «Экология» длиной 9 метров, изготовленное из стопок макулатуры, собранных от жителей города. На его создание уйдет несколько тонн использованной бумаги, которую в дальнейшем отдадут на переработку.

Сейчас организаторы акции ищут волонтеров, которые смогут помочь в реализации этого проекта. От добровольцев пригодится любая помощь – установка, закрепление, покраска конструкций. «Нам нужны помощники с художественным вкусом, фантазией и желанием создавать новое. Все арт-объекты мы будем делать днем с 12:00 до 18:00. С нас отличное настроение, официальная благодарность за помощь, горячая еда и чай, бесплатный транспорт из центра города и обратно, а главное – возможность внести свой в клад в концепцию года Экологии в России», – отмечают организаторы акции.

Место сбора волонтеров – площадка возле домов 11 и 13 по улице Павла Шаманова 20 мая в 11.00. Записаться в команду и узнать подробности можно по телефону 200-45-44. Запись открыта до 18 мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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