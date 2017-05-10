Росреестр завершил разработку единого государственного реестра недвижимости

Публикации за 10.05.17

Росреестр сообщил о завершении создания Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которая объединяет базы Росреестра и Кадастровой палаты.

Об этом сегодня пишет «Коммерсант». Согласно данным издания, были доработаны сервисы для получения в электронном виде всех услуг, которые оказывает ведомство: регистрацию прав, кадастровый учет, единую учетно-регистрационную процедуру, а также запрос данных из ЕГРН. По информации Минэкономразвития, создание ЕГРН должно было быть завершено 15 декабря 2016 года. В Росреестре почти полугодовую отсрочку объяснили тем, что в срок были доработаны не все сервисы, с начала года на официальном сайте доступ к сервисам открывался поэтапно.

Отмечается, что правительство решило объединить базы Росреестра и Кадастровой палаты для исключения дублирования функций двух структур. Такая мера позволит гражданам получать информацию в режиме «одного окна». Ранее на сайте ведомства появился сервис по предоставлению сведений из ЕГРН в режиме онлайн. С помощью этой функции заявитель может узнать о размерах и расположении объекта, наличии или отсутствии зарегистрированных прав, их ограничений и обременений.

Отметим, что сегодня мы сообщали о том, что сайт Росреестра с утра недоступен для получения онлайн-выписок. Возможно, это связано с новыми услугами, которые сейчас работают в тестовом режиме.

Москва – Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

В Академическом районе в «Ночь музеев» появится гигантский город из картона. / Бывшую санитарку дома-интерната на Ляпустина будут судить из-за мальчика, который получил ожоги при купании. / Сегодня перед Храмом-на-Крови пройдет серия одиночных пикетов в поддержку Руслана Соколовского. Мать блогера призвала сторонников прийти на приговор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»