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Публикации за 10.05.17

Из регламента заксобрания наконец уберут Паслера и впишут Тунгусова

Из регламента заксобрания наконец уберут Паслера и впишут Тунгусова

Регламент работы областного заксобрания претерпит изменения. Существенная часть из них вызвана изменением структуры областного правительства.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе заксо, сегодня проект изменений был рассмотрен комиссией по регламенту под руководством Владимира Терешкова.

Из новой редакции регламента, в частности, уберут отсылочные нормы на упраздненную должность председателя правительства Свердловской области, также там пропишут новые должности первых заместителей губернатора.

Ряд поправок сделан в связи с введением в областном парламенте должности первого заместителя председателя заксо. Более четко будет прописан порядок образования депутатской группы в составе одного депутата, поскольку такой прецедент имел место – депутат Евгений Зяблицев инициатор, член и руководитель депутатской группы в одном лице.

Часть изменений касается формирования Счетной палаты Свердловской области. Прописывается, что предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседании заксобрания кандидатур на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты осуществляет профильный комитет.

Уточняется порядок рассмотрения вопроса о назначении членов Избирательной комиссии Свердловской области.

По просьбе и предложениям прокуратуры прописывается порядок организации и проведения народного обсуждения законопроектов. Решение о народном обсуждении принимается заксобранием. Несмотря на то, что предложения, полученные в ходе народного обсуждения законопроекта, носят рекомендательный характер, они направляются в профильный комитет, обобщаются им и учитываются в дальнейшей работе Заксобрания над законопроектом.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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