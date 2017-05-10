Весна побеждает? В Екатеринбурге зацвели яблони (ФОТО)

Публикации за 10.05.17

В Свердловской области, несмотря на невысокую температуру воздуха, зацвели яблони. Заморозки могут негативно отразиться на состоянии плодовых деревьев, потому что пчелы в такую погоду не летают и опылением не занимаются. Но растениеводы надеются на то, что существенного похолодания или снегопадов, как в прошлые выходные, больше не будет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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