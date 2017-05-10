В Свердловской области начинают отключать отопление

Публикации за 10.05.17

В Свердловской области заканчивается отопительный зимний сезон. В ближайшие дни в муниципалитетах региона начнут отключать отопление. Но в большинстве крупных городов постановления местных властей о том, что можно завершать ОЗС, пока нет.

Как сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, в большинстве территорий отключение потребителей и перевод систем теплоснабжения на летний режим работы пройдет с 10 по15 мая. В ведомстве рассказали, что уже получили документы от многих муниципалитетов, которые готовы отключать батареи. Например, готово соответствующее постановление мэрии Каменска-Уральского. В других крупных городах области – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске – местные власти еще не подготовили таких документов.

Напомним, что отключать отопление можно, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха составляет не ниже +8 градусов. Такие требования прописаны в постановлении правительства РФ №354.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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