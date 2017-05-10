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Екатеринбург

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Публикации за 10.05.17

173 свердловчанина оштрафованы за поджог травы в пожароопасный период

173 свердловчанина оштрафованы за поджог травы в пожароопасный период

Надзорные органы МЧС отчитались о наказании нарушителей противопожарного режима в Свердловской области. За сжигание сухой травы и другие нарушения были составлены административные протоколы в отношении 173 жителей – как рядовых граждан, так и руководителей. Общая сумма штрафов превысила 197 тысяч рублей.

По данным МЧС, за вторые праздничные выходные в Свердловской области произошло 45 пожаров, в которых погибло 3 человека и еще 3 человека получили травмы. В 38 случаях пожарные выезжали тушить горевшую сухую траву. По результатам рейдов в населенные пункты было выявлено 14 нарушителей, все они также привлечены к административной ответственности.

Спасатели напоминают, что особый противопожарный режим действует в 38 муниципалитетах. Жителям этих территорий нельзя разводить костры, сжигать мусор, поджигать траву, проводить огневые работы. Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение штрафа: на гражданина – от 2 до 4 тысяч рублей, на должностное лицо – от 15 до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо – от 400 до 500 тысяч рублей. Законодательством предусмотрена также уголовная ответственность, в зависимости от тяжести последствий пожара.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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