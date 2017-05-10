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Екатеринбург

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Публикации за 10.05.17

Очень нужны деньги: Екатеринбург продаст четыре МУПа

Очень нужны деньги: Екатеринбург продаст четыре МУПа

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб внес изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2017-2019 годы.

Как передает корреспондент NDNews.ru, город планирует продать четыре муниципальных унитарных предприятия: «Уралбиомед», «Комбинат специализированного обслуживания», «Спецавтобаза» и торговый дом «Железнодорожный».

Отметим, что все эти МУПы занимают определенные ниши в городской жизни. «Уралбиомед» уже более 20 лет производит лечебно-профилактические кисломолочные напитки для детей, беременных женщин и людей с различными заболеваниями ЖКТ. «Комбинат специализированного обслуживания» – единственная муниципальная похоронная служба в городе. «Спецавтобаза» вывозит до 25% твердых бытовых отходов города, содержит мусорные полигоны, а также занимается отловом бездомных собак. ТД «Железнодорожный» занимается оптовой торговлей продуктами питания.

В документе говорится, что приватизация проходит с целью пополнения доходной части бюджета Екатеринбурга. Более подробно в мэрии обещали прокомментировать ситуацию позже.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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