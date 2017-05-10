Перспективная техника УВЗ приняла участие в Параде Победы

Публикации за 10.05.17

Техника Уралвагонзавода приняла участие в параде на Красной площади в Москве. Всего в составе механизированной колонны по Красной площади прошли 45 образцов вооружения и военной техники производства трех заводов научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод».

Впервые в Параде Победы приняли участие модернизированные танки Уралвагонзавода Т-72Б3. Как отмечают в пресс-службе предприятия, эти машины за счет установки более мощного двигателя имеют повышенные характеристики подвижности, а благодаря применению современной модульной защиты практически неуязвимы. Они прекрасно зарекомендовали свои высокие боевые и эксплуатационные свойства при проведении целого ряда войсковых учений.

Возглавили парадную колонну легендарные танки Т-34-85. Машины, признанные лучшими средними танками Второй мировой войны, восстанавливали на «61 бронетанковом ремонтном заводе» в Санкт-Петербурге (входит в корпорацию УВЗ).

Головное предприятие интегрированной структуры – Нижнетагильский Уралвагонзавод представил 23 перспективные бронемашины. Это танки последнего поколения Т-14 «Армата», модернизированные Т-72Б3 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1.

«Уралтрансмаш» (г. Екатеринбург), головное предприятие артиллерийской отрасли России, показал современные самоходно-артиллерийские орудия 2С35 «Коалиция-СВ» и серийно поставляемые в войска самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С».

По Красной площади также впервые прошли новые зенитные комплексы в арктическом исполнении ЗРК «Тор-М2-ДТ» и ЗРК «Панцирь-СА». Шасси для них изготовлены на базе двухзвенных транспортёров ДТ-30ПМ производства Машиностроительной компании «Витязь» (г. Ишимбай). Двухзвенные транспортеры ДТ-30ПМ достойно показали себя в ходе арктической экспедиции, пройдя по просторам Арктики в сложных климатических условиях более 1,5 тысяч км.

Всего в подготовке техники ко Дню Победы участвовали более 100 специалистов Уралвагонзавода, «Уралтрансмаша», МК «Витязь», АО «61 БТРЗ», ЦНИИ «Буревестник» (г. Нижний Новгород), «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и НПО «Электромашина» из Челябинска. В течение двух месяцев они проводили обслуживание боевых машин, обучали расчеты и экипажи.

Москва, Екатеринбург, Служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 10.05.17

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