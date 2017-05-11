Спасатели нашли тело четвертого рыбака в Аятском озере

Спасатели обнаружили тело рыбака, пропавшего на Аятском озере в минувшую субботу. Поисковая операция завершена.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, поиски тела четвертого рыбака были в очередной раз возобновлены накануне. Вечером труп мужчины обнаружили. Личность погибшего и обстоятельства случившегося уточняются.
Напомним, 6 мая на Аятском озере перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. На следующий день нашли тела трех погибших. Поиски четвертого затянулись, в том числе, из-за погодных условий – приходилось сворачивать работы.
Спасатели во избежание аналогичных ЧП рекомендуют не выходить на рыбалку:
– в ветреную погоду;
– в нетрезвом состоянии;
– на неисправном плавсредстве;
– без спасательных средств (жилет, нагрудник и т.д.);
– в темное время суток;
– не перегружайте плавсредство;
– не берите с собой подростков и детей;
– не пренебрегайте спасательным жилетом (наденьте его, а не положите в лодку);
– берите всегда с собой мобильный телефон;
– сообщайте людям на берегу, куда и на сколько вы поехали;
– в случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101».
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 11.05.17
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