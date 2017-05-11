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Екатеринбург

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Публикации за 11.05.17

Спасатели нашли тело четвертого рыбака в Аятском озере

Спасатели нашли тело четвертого рыбака в Аятском озере

Спасатели обнаружили тело рыбака, пропавшего на Аятском озере в минувшую субботу. Поисковая операция завершена.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, поиски тела четвертого рыбака были в очередной раз возобновлены накануне. Вечером труп мужчины обнаружили. Личность погибшего и обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, 6 мая на Аятском озере перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. На следующий день нашли тела трех погибших. Поиски четвертого затянулись, в том числе, из-за погодных условий – приходилось сворачивать работы.

Спасатели во избежание аналогичных ЧП рекомендуют не выходить на рыбалку:

– в ветреную погоду;

– в нетрезвом состоянии;

– на неисправном плавсредстве;

– без спасательных средств (жилет, нагрудник и т.д.);

– в темное время суток;

– не перегружайте плавсредство;

– не берите с собой подростков и детей;

– не пренебрегайте спасательным жилетом (наденьте его, а не положите в лодку);

– берите всегда с собой мобильный телефон;

– сообщайте людям на берегу, куда и на сколько вы поехали;

– в случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.05.17

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