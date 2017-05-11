В Нижнем Тагиле бабушка устроила пожар, вскипятив чайник с бензином

Публикации за 11.05.17

В Нижнем Тагиле пенсионерка подожгла дом, поставив на плиту чайник с бензином. Пожилая женщина получила ожоги, но куда серьезнее пострадал ее пьяный сын, пытавшийся потушить огонь.

ЧП произошло накануне около 11 утра. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в частном доме на улице Пригородная на площади 20 кв. м. сгорели домашние вещи, повреждена внутренняя обшивка стен и потолка. Пострадали два человека.

Сегодня стали известны подробности этого пожара. По сообщению ИА «Все новости», пожар устроила 85-летняя хозяйка дома. Пенсионерка решила подогреть чайник воды и пошла за пятилитровой канистрой во двор. Там же стояла похожая канистра с бензином. Женщина перепутала емкости, включила плиту, поставила на него чайник и плеснула в него бензин. Пары горючей жидкости вспыхнули. В итоге пенсионерка получила ожоги 1 степени лица и кистей рук, вероятно, в испуге она успела отпрыгнуть, травмы могли быть тяжелее. Ее сын, 54-летний мужчина, пострадал сильнее, у него ожоги 2 степени 24 % тела: рук, спины, головы, груди, лица. Мужчина был пьян и решил самостоятельно потушить пожар. Обоих пострадавших еще до приезда МЧС из горящего дома спас дачник, его ищут дознаватели, чтобы выразить благодарность.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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