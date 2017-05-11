Как правильно носить георгиевскую ленточку? На собаке – считают в Екатеринбурге (ФОТО)

Публикации за 11.05.17

Накануне 9 Мая общественники из организации «Волонтеры Победы» выпустили подробное объяснение, как правильно носить георгиевскую ленточку, а также расписали, где ее не стоит крепить. Впрочем, не все прислушались к рекомендациям волонтеров. В Екатеринбурге, например, крепили ленты даже на собак.

Фотографию «военной» собаки опубликовала жительница города Светлана. Прическу на голове у йоркширского терьера Джеки, одетого в камуфляжную форму, хозяева украсили георгиевской лентой. «С военной собакой даже просили сфотографироваться», – написала екатеринбурженка.

Напомним, ранее волонтеры рекомендовали крепить знак отличия и символ победы в Великой Отечественной только на груди. Завязывать ленточки на сумках, антеннах машин, в волосах, на поясе, вместо шнурков у обуви или шнуровки у корсетов не допускается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.05.17

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