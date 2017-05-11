NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 11.05.17

МУГИСО выделило Екатеринбургу два участка для соединения улиц Репина и Татищева

МУГИСО выделило Екатеринбургу два участка для соединения улиц Репина и Татищева

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области предоставило в бессрочное пользование МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» два земельных участка рядом с Центральным стадионом. Территория общей площадью 0,48 гектаров предназначена для размещения объектов инфраструктуры ЧМ-2018. Согласно проекту планировки, на участках предусмотрено благоустройство и организация местного проезда от улицы Репина до улицы Татищева, сообщили в ДИП губернатора Свердловской области.

С начала 2017 года, в рамках программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу, МУГИСО передало властям Екатеринбурга 5 земельных участков общей площадью 8,132 тысяч кв. м. для строительства и реконструкции улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону. Кроме того, сейчас в министерстве ведется работа по предоставлению в безвозмездное пользование трех участков общей площадью 21,065 тысяч кв. метров для размещения объектов ЧМ-2018 в границах улиц Пирогова-Ключевская-Мельникова-Татищева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.05.17

В Свердловской области бывшие силовики будут искать экстремистов среди студентов. / Как правильно носить георгиевскую ленточку? На собаке – считают в Екатеринбурге (ФОТО). / В Нижнем Тагиле бабушка устроила пожар, вскипятив чайник с бензином.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter