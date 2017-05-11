МУГИСО выделило Екатеринбургу два участка для соединения улиц Репина и Татищева

Публикации за 11.05.17

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области предоставило в бессрочное пользование МКУ «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» два земельных участка рядом с Центральным стадионом. Территория общей площадью 0,48 гектаров предназначена для размещения объектов инфраструктуры ЧМ-2018. Согласно проекту планировки, на участках предусмотрено благоустройство и организация местного проезда от улицы Репина до улицы Татищева, сообщили в ДИП губернатора Свердловской области.

С начала 2017 года, в рамках программы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу, МУГИСО передало властям Екатеринбурга 5 земельных участков общей площадью 8,132 тысяч кв. м. для строительства и реконструкции улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону. Кроме того, сейчас в министерстве ведется работа по предоставлению в безвозмездное пользование трех участков общей площадью 21,065 тысяч кв. метров для размещения объектов ЧМ-2018 в границах улиц Пирогова-Ключевская-Мельникова-Татищева.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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