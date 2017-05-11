В Екатеринбурге продолжают запрещать парковку на центральных улицах (АДРЕСА)

Публикации за 11.05.17

Администрация Екатеринбурга продолжает ограничивать парковку на дорогах города. Через три недели запрещающие знаки появятся на четырех участках, два из которых находятся в центре.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, дорожные службы с июня 2017 года вводят запрет остановки и стоянки транспортных средств на четырех участках улиц. Ограничения связаны с «многочисленными обращениями от горожан».

Парковка будет запрещена на улице Малышева (от Шейнкмана до дома № 12 «б» по улице Малышева); улице Малышева (от Мира до Гагарина по нечетной стороне); улице Шевченко (от Кузнечной до Бажова); улице Войкова (от Старых Большевиков до Шефской). На этих участках установят дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена», совмещенный с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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