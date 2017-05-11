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Екатеринбург

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Публикации за 11.05.17

В Екатеринбурге продолжают запрещать парковку на центральных улицах (АДРЕСА)

В Екатеринбурге продолжают запрещать парковку на центральных улицах (АДРЕСА)

Администрация Екатеринбурга продолжает ограничивать парковку на дорогах города. Через три недели запрещающие знаки появятся на четырех участках, два из которых находятся в центре.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, дорожные службы с июня 2017 года вводят запрет остановки и стоянки транспортных средств на четырех участках улиц. Ограничения связаны с «многочисленными обращениями от горожан».

Парковка будет запрещена на улице Малышева (от Шейнкмана до дома № 12 «б» по улице Малышева); улице Малышева (от Мира до Гагарина по нечетной стороне); улице Шевченко (от Кузнечной до Бажова); улице Войкова (от Старых Большевиков до Шефской). На этих участках установят дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена», совмещенный с информационной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Новый День: В Екатеринбурге продолжают запрещать парковку на центральных улицах (АДРЕСА)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.05.17

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