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Публикации за 11.05.17

Гуманный суд отпустил директора сухоложского МУПа, которого подозревали в растрате

Гуманный суд отпустил директора сухоложского МУПа, которого подозревали в растрате

Директора сухоложского МУП «Горкомхоз» Алексея Кузнецова, которого подозревали в нецелевом расходовании крупной суммы бюджетных средств и в загрязнении окружающей среды, решили не судить. Глава предприятия отделался возмещением причиненного ущерба и штрафом в 50 тысяч рублей.

Как напомнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в отношении Кузнецова были возбуждены два уголовных дела. Первое – по ч.1 ст.285.1 УК РФ «Нецелевое расходование бюджетных средств, совершенное в крупном размере». Деньги, о которых идет речь, были выделены на благоустройство территории в Сухом Логу. Второе уголовное дело было возбуждено ч.2 ст.247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды». Муниципальное предприятие, которым руководит Кузнецов, нарушило правила хранения твердых бытовых отходов на полигоне, что привело к заражению окружающей среды.

Однако оба уголовных дела были прекращены по ходатайству подозреваемого. За время следствия он успел благоустроить территорию, которую должен был облагородить изначально, а также «загладил причиненный вред путем проведения мероприятий по восстановлению и сохранению окружающей среды».

«С учетом того, что все предусмотренные основания для этого имелись – совершение впервые преступления небольшой и средней тяжести, возмещение ущерба и заглаживание вреда – следователем СКР было вынесено соответствующее постановление, которое вместе с материалами уголовного дела было направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела», – сообщили в ведомстве.

В итоге Кузнецов отделался штрафом в 50 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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