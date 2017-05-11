В Облкоммунэнерго подвели итоги отопительного сезона

Публикации за 11.05.17

Территориальные подразделения «Облкоммунэнерго» готовятся к завершению отопительного сезона. Традиционно отключать тепло в городах Свердловской области начнут с середины мая, но некоторые муниципальные образования уже выпустили соответствующие постановления. Пройти осенне-зимний период энергосистеме региона удалось в низкоаварийном режиме.

По словам генерального директора АО «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова, осень и зиму предприятие прошло в штатном режиме, несмотря на особенности каждого сезона – осень была холодной, зима с резкими перепадами температур, а весна – очень ветреной. «Аварии, конечно, были, но не допущено ни одной чрезвычайной ситуации на объектах. Температурный график подачи тепла не нарушался. За весь сезон произошло порядка 20 отключений котельных из-за нарушений электроснабжения. Такие случаи были в МО Алапаевское, Новоуральск, Верх-Нейвинск, Баранчинский. Уже весной в Новой Ляле отключались котельные из-за аварии на водоводе. Несколько случаев произошли по вине сторонних организаций и несанкционированных работ в охранных зонах энергообъектов», – сообщил руководитель.

На снижение аварийности сработала масштабная ремонтная кампания 2016 года. Тогда в рамках подготовки к отопительному сезону энергетики заменили более 6 километров магистральных и квартальных ветхих тепловых сетей, капитально отремонтировали 12 котлов.

«Сети по-прежнему остаются нашим приоритетом в подготовке к следующему отопительному сезону. И на этот год запланирована самая крупная инвестпрограмма за последние пять лет», – отметил Дмитрий Буданов. В целом на подготовку к следующему отопительному сезону «Облкоммунэнерго» направит около 600 млн. рублей. По электросетевому комплексу предприятием запланирован ремонт 950 трансформаторных подстанций, 290 км воздушных и 15 км кабельных линий. Еще больших расходов потребует реконструкция и новое строительство электрических сетей. Всего будет построено 80 километров ЛЭП, установлено 90 ТП и распределительных пунктов. В этом году также планируется замена более 7 километров тепловых сетей и капитальный ремонт с заменой оборудования 2 котельных.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.05.17

Гуманный суд отпустил директора сухоложского МУПа, которого подозревали в растрате. / Гендиректор «Уралвагонзавода»: сокращений на предприятии не планируется. / Бывшие лидеры ЛДПР, КПРФ и ставленник Язева сразятся за Новоуральск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»