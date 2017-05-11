Станцию метро «Геологическая» закрыли из-за подозрительной коробки. Поезда останавливают между станциями

Читатели NDNews.ru сообщают, что несколько минут назад на станции метро «Геологическая» была обнаружена некая коробка с проводами. По словам пассажиров, после обнаружения предмета поезда начали останавливать между станциями. «Мы стояли между «Геологической» и «Чкаловской» минут 5, потом снова поехали», – рассказывают горожане.
Как сообщил NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас ведется полицейская проверка, и подробный комментарий о происшествиии будет позже.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
Екатеринбург. Другие новости 11.05.17
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