Станцию метро «Геологическая» закрыли из-за подозрительной коробки. Поезда останавливают между станциями

Публикации за 11.05.17

Читатели NDNews.ru сообщают, что несколько минут назад на станции метро «Геологическая» была обнаружена некая коробка с проводами. По словам пассажиров, после обнаружения предмета поезда начали останавливать между станциями. «Мы стояли между «Геологической» и «Чкаловской» минут 5, потом снова поехали», – рассказывают горожане.

Как сообщил NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас ведется полицейская проверка, и подробный комментарий о происшествиии будет позже.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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