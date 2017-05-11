Минфин Свердловской области хочет отменить льготы по налогам для промышленников: это убьет инвестиции и уведет бизнес в тень

Публикации за 11.05.17

В Свердловской области началось обсуждение закона о льготах по налогу на движимое имущество. Региональный минфин настаивает на отмене льгот, апеллируя к «сиюминутному» повышению доходов бюджета. В ответ промышленники заявляют: если предложение будет принято, регион рискует потерять инвесторов, которые предпочтут уйти во «внутренние офшоры», не исключено, что промышленники начнут дробить бизнес, снижая налоговое бремя. Судя по всему, льготу уберут, вопрос лишь во времени: в заксо предлагают отменять льготу постепенно, растягивая на несколько лет.

Предприятия Свердловской области могут лишиться льготы по налогу на движимое имущество – ставка по налогу составляет 2,2 процента, льгота снижает ее до нуля. Такая мера была принята в 2013 году для того, чтобы простимулировать предприятия провести модернизацию производства, обновить имущество, что стало хорошим подспорьем в первую очередь для промышленных и транспортных предприятий. Однако в этом году было решено перенести льготу с федерального уровня на региональный. До начала следующего года все регионы должны принять закон, в котором будет указано, сохраняется ли льгота или нет. «За время действия льготы многие промышленники обновили фонды, провели модернизацию, приобрели новое оборудование, транспорт, во многих случаях на валютном пике. Отмена приведёт к удорожанию фондов на 10-20% и росту налоговой нагрузки, что противоречит заявлению руководства страны о недопущении роста налоговой нагрузки. Бизнес будет перетекать из регионов, где нет налоговой льготы, туда, где она есть; предприятия будут дробить бизнес, переводить часть имущества на предприятия, работающие по упрощенке. К нам поступило уже 28 письменных и устных обращений – от Каменск-Уральского металлургического завода, от Первоуральского новотрубного, Завода имени Калинина, других крупных промышленников и среднего бизнеса. Они просят отстоять закон в правительстве, чтобы у нас приняли закон, который оставит льготы», – рассказал сегодня на пресс-конференции первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Присутствующий на встрече с журналистами заместитель начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти Алексей Гребенкин проиллюстрировал будущие проблемы в цифрах. «За 2013-2016 годы мы уплатили в региональный бюджет 18 млрд рублей. Только за прошлый год – 5 млрд, в этом году ожидаем 5,7 млрд рублей. Около 48 млрд рублей мы потратили на закупку оборудования у местных предприятий – работаем с УВЗ, «Уральскими локомотивами»; у нас есть отдельная программа по закупкам у малого и среднего бизнеса. Наша потеря в случае отмены льготы – по СвЖД – составит 700 млн рублей, это с лихвой компенсируется нашей инвесторской программой. Если льготу сохранят – мы сможем сохранить запланированные поступления в бюджет, плановые цифры по налогам будут выполнены. Если льготы не будет – это приведет, в том числе, к росту тарифов на грузоперевозки и пассажирские перевозки», – отметил Алексей Гребенкин. Он напомнил, что в регионе работает так же Свердловская пригородная компания, в собственности которой два электропоезда, закупленных в 2013 году. По предварительной оценке, их затраты вырастут на 6 млн рублей. А так как движение электричек субсидируется из областного бюджета, то это напрямую увеличит бюджетные расходы.

Власти Среднего Урала уже приступили к обсуждению спорного закона – и пока к общему итогу не пришли. «Минфин говорит, условно недополученные доходы в этом году составят 3,5 млрд рублей, в 2018 году 6,5 млрд рублей и далее по нарастающей. Минэкономики, промышленники и группа депутатов видят негативные последствия. Это действительно опасные вещи, которые снизят инвестиционную привлекательность региона, поступление доходов от налога в один год будет нивелировано уменьшением выплат в будущем. Нужен как минимум временной люфт, в течение которого мы сможем посмотреть на каждый сектор, все просчитать и понять, кого поддерживать, а кого нет, мы можем дифференцировать льготу. И пока правительство не может подготовить экономическое обоснование для введения дифференцированной ставки – это слишком скрупулезная работа. Мое глубокое убеждение, необходимо хотя бы на три года сохранить льготу», – рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета по бюджету Владимир Терешков, отметив, что в идеале его позиция – вообще оставить льготу для всех. Но в этом случае региону будет тяжелее получать субсидии от правительства РФ. «Это такая игра. Мы отчитываемся по бюджету и в том числе показываем выпадающие доходы из-за льгот. А потом Федерация говорит: раз нашли возможность оставить льготы, то мы вам и субсидии сократим», – отметил Терешков.

По его данным, соседние регионы тоже хотят пока оставить нулевую ставку, но окончательное решение там тоже не приято. «Ориентироваться на другие субъекты можно, но осторожно. У нас особенный регион, с большой концентрацией промышленности. Если Курган поставит ставку 2,2, у них, может, ничего и не обрушится, за исключением пары предприятий», – считает депутат заксо. В Свердловской же области, в числе прочего, снизится инвестпривлекательность и всех «особых» площадок – от ОЭЗ до технопарков – на создание которых затрачены бюджетные средства. Терешков напомнил, что в Свердловской области зарегистрирована Вторая грузовая компания, «дочка» РЖД, которой, по большому счету, ничего не мешает сменить прописку. «Они скажут – вы нарушили наши договоренности. Спасибо вам за все, мы пошли в другой регион».

«Бизнес умеет работать с налогами и знает, как их сокращать. Отмена льгот может обернуться уходом в серую зону. А если мы льготы оставим, получится так, что к нам, в нашу комфортную зону, придут из других регионов, где ее нет. И вот таким образом мы увеличим налоговую базу. По моей информации, дискуссия в правительстве еще не закончена. Но буду оптимистом, мне кажется, решение должно быть положительным. В условиях кризиса бить инвесторов по рукам нельзя», – добавил к этому Черепанов.

Как отметил Терешков, окончательный вариант закона на самом деле еще не готов. Вероятно, он и придерживающиеся той же позиции депутаты и чиновники из минэкономики будут настаивать на сохранении льгот хотя бы на следующий год, в идеале – на три года (на такой срок планируется бюджет, да и предприятия, как заявил сотрудник РЖД, планируются на три года). За это время возможно удастся проанализировать, для каких сегментов оставлять льготу, кому ее убирать полностью или частично. Промышленники говорят, что готовы помочь власти с пересмотром вообще всех льгот – в регионе есть ряд налоговых льгот, которые малоэффективны и почти не востребованы. В общем, так или иначе эксперты надеются перебороть Минфин, желающий показать красивые цифры в бюджетном планировании в краткосрочной перспективе. В планах у председателя бюджетного комитета – к началу июля подготовить законопроект, который будет принят в осеннюю сессию, в октябре-ноябре, когда пойдет завершающий этап бюджетного планирования. «Надо сохранять паритет интересов промышленности и интереса бюджета», – подвел итог Терешков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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