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Публикации за 11.05.17

В Екатеринбурге не определили дату отключения отопления, но назвали дату опрессовок

В Екатеринбурге не определили дату отключения отопления, но назвали дату опрессовок

В мэрии Екатеринбурга еще не определились с датой отключения отопления. В минувшие майские выходные среднесуточная температура составила всего +3 градуса, поэтому пока выключать батареи рано. «Мы следим за погодой», – отметил заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко.

Как писал накануне NDNews.ru, в некоторых городах Свердловской области уже начали отключать отопление. В большинстве территорий перевод систем теплоснабжения на летний режим работы пройдет с 10 по15 мая. В пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области сообщили, что уже получили соответствующие документы от многих муниципалитетов.

Администрация Екатеринбурга пока не намерена отключать батареи: на улице установилась прохладная погода. Как рассказал сегодня на пресс-конференции заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Гейко, согласно постановлению №354 Правительства РФ отключать отопление можно, когда в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха составляет не ниже +8 градусов. И такие дни в Екатеринбурге уже были на прошлой неделе, но в майские выходные средняя температура опустилась до +3 градусов. Поэтому мэрия пока не определилась с датой окончания отопительного сезона. «Мы наблюдаем за погодой», – добавил Владимир Гейко.

Зато в мэрии уже назвали предварительные даты опрессовок: первый этап намечен на 29 мая, он продлится три дня, второй этап – 10-13 июля. Коммунальщики будут проводить испытания по ночам, чтобы доставить как можно меньше неудобства жителям домов. Но практика прошлых лет показывает, что воды, скорее всего, в эти даты не будет.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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