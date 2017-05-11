В Карпинской горбольнице пациенты остались без хлеба / Из-за решения ФАС

Публикации за 11.05.17

Пациенты Карпинской ЦГБ сообщили, что вот уже пятый день не получают хлеба в больничных обедах. Отсутствие этого продукта в рационе особенно расстроило пожилых людей, которые остались лежать в больнице на майские праздники.

«Нас на праздник оставили без хлеба. На обед одно пюре, даже супа не дают. В войну и то хлебом делились, а сейчас мирное время, а хлеба больным людям нет. Ладно, если к кому-то приезжают родственники, приносят еды. Но здесь много тех, кто из поселков. Лежат старички в палате и плачут. Голодные. Раньше похлебку давали, а теперь одно пюре на воде. На завтрак – стакан чаю, а на ужин одна каша. И все даже без хлеба», – пожаловалась одна из пациенток больницы в редакцию газеты «Вечерний Карпинск».

В лечебном учреждении NDNews.ru сообщили, что на данный момент хлеба на кухне ЦГБ действительно нет, так как торги по поставке были приостановлены свердловским управлением ФАС. «На аукцион заявился единственный поставщик – Серовский хлебокомбинат. Его заявка была отклонена из-за несоответствия в документах. Предприятие обратилось в УФАС с жалобой, которая была признана обоснованной. Заседание антимонопольной службы по этому вопросу состоялось 14 апреля, но мы до сих пор не получили постановления. А без решения УФАС проводить закупку хлеба невозможно», – пояснил специалист по связям со СМИ Карпинской ЦГБ Максим Альдергот.

По словам собеседника агентства, после звонка больницы в УФАС решение пообещали выслать до конца текущей рабочей недели. На организацию поставки хлеба уйдет еще 10 дней, то есть пациенты смогут получать хлеб на обед не ранее, чем через две недели. В то же время в больнице опровергают жалобы пожилых людей. «У нас пациенты не голодают. Пока есть проблема с хлебом, его замещают другими продуктами в рационе – это курица, макароны, мукомольная продукция, молоко», – заявил Максим Альдергот.

По данным «Вечернего Карпинска», аукцион на поставку хлеба в ЦГБ был объявлен в марте этого года. Больница планировала закупить по 1308 килограмм пшеничного и ржаного хлеба. На хлеб предусматривалось потратить 117,8 тысяч рублей (по 22,8 рубля за 500-граммовую булку, в среднем).

Карпинск, Валентина Ярославцева

Карпинск. Другие новости 11.05.17

Мать найденной на Уктусе 2-летней девочки не шла за ребенком в полицию, «потому что не было денег на проезд». / Запрет на сбор грибов, отселение нескольких улиц или обратно в ЗАТО?. В Заречном гадают, как новые правила антитеррора для АЭС отразятся на их жизни. / В Екатеринбурге не определили дату отключения отопления, но назвали дату опрессовок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»