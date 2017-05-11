В Екатеринбурге скончался Валерий Голоухов – первый тренер Павла Дацюка

Публикации за 11.05.17

В Екатеринбурге на 74-м году жизни скончался заслуженный тренер России Валерий Георгиевич Голоухов. Долгие годы хоккейный специалист выступал за свердловский «Спартак», а после окончания карьеры игрока работал тренером в школах «Юность» и «Спартаковец». Среди воспитанников Валерия Голоухова есть такие легендарные хоккеисты как Павел Дацюк, Алексей Яшин и Николай Хабибуллин.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ХК «Автомобилист», церемония прощания с Валерием Георгиевичем состоится в субботу, 13 мая, в КРК «Уралец» с 12.00 до 13.00. Вход со стороны улицы Большакова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.05.17

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