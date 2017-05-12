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Публикации за 12.05.17

В Алапаевском районе детей-сирот заселили в гнилые дома

В Алапаевском районе детей-сирот заселили в гнилые дома

Следственное управление СКР по Свердловской области начало проверку по факту некачественного жилья, предоставленного детям-сиротам в селе Махнево. Из-за того, что дома буквально гнили изнутри, нескольким семьям пришлось их покинуть.

Как передает корреспондент NDNews.ru, речь идет о трех двухквартирных домах, которые были построены в уральской глубинке – на улице Молодежной в селе Махнево Алапаевского района.

Местные жители вынужденно бросили жилье, так как в нем невозможно было жить. Снаружи здания выглядели неплохо, но внутренние помещения были гнилыми. Чтобы просушить квартиры, гражданам приходилось использовать электрооборудование, в результате им пришли огромные счета от управляющей компании.

«В рамках проверочных мероприятий будут выясняться все обстоятельства возникшей ситуации, в том числе, связанные с тем, в полном ли объеме строительная компания выполнила взятые на себя обязательства по возведению указанных домов. Кроме того, будет выясняться правомерность действий должностных лиц, ответственных за приемку жилья по окончании строительства. По результатам проверки следователем Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Алапаевский район, Свердловская область, служба информации РИА «Новый День»

Алапаевский район, Свердловская область. Другие новости 12.05.17

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